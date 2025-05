To on podpalił popularną restaurację! 25-letni Kamil usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Tragedia w Tarnowskich Górach: Zepchnął kolegę ze schodów. Grozi mu dożywocie!

Do zdarzenia doszło 17 maja w Tarnowskich Górach. Jak informuje policja, dyżurny odebrał zgłoszenie od ratowników medycznych, którzy udzielali pomocy mężczyźnie leżącemu na klatce schodowej.

- Około godziny 10.00 rano dyżurny odebrał zgłoszenie od ratowników medycznych, którzy udzielali pomocy mężczyźnie leżącemu na klatce schodowej. Był to 58-letni tarnogórzanin, który w ciężkim stanie trafił do szpitala – informuje tarnogórska policja.

Okoliczności zdarzenia od początku budziły wątpliwości śledczych. Obrażenia mężczyzny nie wskazywały na nieszczęśliwy wypadek. Tarnogórscy kryminalni szybko ustalili, że poszkodowany został zepchnięty ze schodów przez znajomego, z którym wcześniej spożywał alkohol.

Zabójstwo w Tarnowskich Górach. Mężczyzna zepchnął kolegę ze schodów. Usłyszał zarzuty

Niestety, następnego dnia ze szpitala napłynęły tragiczne wieści. Mimo starań lekarzy, życia 58-letniego tarnogórzanina nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł. Śledczy natychmiast ustalili sprawcę zbrodni i zatrzymali go w miejscu zamieszkania na terenie Tarnowskich Gór.

Zatrzymany 28-latek trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzut. W ubiegłą środę sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Sprawa jest w toku, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego zdarzenia w Tarnowskich Górach. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku tego przestępstwa minimalna kara to 10 lat pozbawienia wolności.