Noc jak w tropikach. Tyle pokazały termometry w Bielsku-Białej. Tak gorąco w tym roku nie było

Polska doświadcza nagłego powrotu upałów tuż przed nadejściem jesieni meteorologicznej.

W Bielsku-Białej odnotowano rekordowo ciepłą noc z temperaturą 27,1°C, a w dzień spodziewane są upały do 32°C.

IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe, przewidując burze z intensywnymi opadami i gradem oraz silny wiatr w górach.

Czy to ostatnie podrygi lata, czy zapowiedź zmian w pogodzie?

Według informacji Tomasza Wakszyńskiego, synoptyka tvnmeteo.pl, w nocy z czwartku na piątek (28/29 sierpnia) termometry w Bielsku-Białej pokazały aż 27,1°C. Tak ciepłej nocy w 2025 r. nie było.

Również w piątek (29 sierpnia), w ciągu dnia, Bielsko-Biała i niemal cała Polska, muszą liczyć się z wysokimi temperaturami. Już po godz. 8 rano w Bielsku-Białej było prawie 27°C. W ciągu dnia może to być nawet 32°C. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w południowej, centralnej i wschodniej Polsce. Chłodniej zrobi się w sobotę (30 sierpnia). Upał tego dnia tylko na krańcach południowo-wschodnich.

Co jeszcze czeka nas w pogodzie w piątek (29 sierpnia)? IMGW zapowiada ten dzień jako „gorący i burzowy”. - Najwięcej burz pojawi się od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk, a po południu także na północnym zachodzie. Miejscami możliwe intensywne opady deszczu do 20–30 mm oraz grad – informuje IMGW.

Najchłodniej w zachodniej Polsce, tam 20–22°C na zachodzie, w centrum około 27°C. Najgoręcej na południowym wschodzie, tam nawet do 33°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju chwilami porywisty z kierunków południowych i południowo-zachodnich, nad morzem zachodni. W Sudetach porywy do 70 km/h, w Beskidach do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h, a w czasie burz do około 70 km/h – przewiduje IMGW.

