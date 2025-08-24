Prognoza na Wszystkich Świętych 2025. Pogoda solidnie namiesza. Jeden szczegół niepokoi

IMGW podał eksperymentalną prognozę długoterminową na jesień 2025 roku. My zwracamy szczególną uwagę na październik i listopad. Patrzymy pod kątem pogody na Wszystkich Świętych 2025.

Wiele wskazuje na to, że czeka nas deszczowa jesień, co możemy odczuć 1 listopada, gdy odwiedzimy groby bliskich zmarłych.

Szczegóły prognozy długoterminowej dla Polski podajemy w poniższym materiale na se.pl. Wyjaśniamy też, jak odczytywać prognozy długoterminowe, opracowane przez Instytut!

Prognoza długoterminowa na jesień 2025 roku

W pierwszej dekadzie sierpnia IMGW podał prognozę długoterminową na okres wrzesień - grudzień 2025 roku. O ile dziewiąty miesiąc będzie suchy, a temperatury pozostaną w normie wieloletniej, o tyle kolejne dwa miesiące wyglądają o wiele "ciekawiej". Październik będzie miesiącem mokrym na północy, zachodzie i północnym zachodzie kraju - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Parasole pójdą w ruch, a kolejne tygodnie wcale nie będą pod tym względem spokojniejsze. Na drogach zrobi się ślisko, a to nie wszystko!

Pierwsze prognozy na Wszystkich Świętych. 1 listopada z deszczem?

W prognozie długoterminowej od IMGW widzimy, że w listopadzie cała Polska jest zdominowana przez zielony kolor. Co to oznacza? Synoptycy spodziewają się miesiąca, w którym opady deszczu regularnie będą dawać się we znaki Polakom. Szczegóły załączamy na poniższej mapie:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na listopad 2025

Czy to oznacza, że przełom października i listopada będzie pełen opadów deszczu? Jest taka możliwość, choć stuprocentowej pewności nie mamy.

- Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020 - wyjaśnia w instrukcji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozy na Wszystkich Świętych 2025 i zimę będziemy aktualizować w "Super Expressie", podobnie zresztą jak codzienne doniesienia meteorologów. IMGW zaznacza, że najbezpieczniejsze są prognozy kilkudniowe.

