Nowe województwo na mapie Polski? Prezydent mówi o półtora roku: "Trzeba to zrobić jak najszybciej"

Po 50 latach od utworzenia województwa częstochowskiego, temat jego przywrócenia powraca z nową siłą. Władze miasta, na czele z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem, aktywnie zabiegają o to, by Częstochowa odzyskała status stolicy województwa. – Trzeba to zrobić jak najszybciej, jeszcze przed nową perspektywą unijną, gdyż wtedy rozdzielane są pieniądze pomiędzy województwa - stwierdził Matyjaszczyk.

i Autor: MBoguslaw/cc0/pixabay Częstochowa