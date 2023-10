Nowi pracownicy ZZM w Katowicach są tak słodcy, że na ich widok mięknie serce

Finalnie władze ZZM dały się przekonać i zatrudniły 35 owiec kaukaskich odmiany bezmlecznej. Stado w ramach umowy o dzieło zobowiązało się skosić trawę w Brynowie, na terenie o powierzchni około 1 tys. m kwadratowych.

Zwierzęta rozpoczęły pracę 3 października. Jak długo zostaną w Katowicach? Tego jeszcze nie wiadomo, wszystko zależy od tempa "ekologicznych kosiarek". Jeśli chodzi o wynagrodzenie, owce zgodziły się pracować w zamian za pożywienie. Mogą jeść tyle trawy, ile dusza zapragnie, byleby ukończyły zadanie.

Jakie są atuty zatrudnienia zwierząt? Przede wszystkim owce nie produkują szkodliwych spalin, w przeciwieństwie do ich konkurencji, tradycyjnych kosiarek spalinowych. Są też dużo cichsze, choć zdarza im się beczeć. Do tego nawożą i użyźniają teren podczas wypasu, co pozwala ograniczyć zużycie gotowych środków do nawożenia. A to skutkuje dużymi oszczędnościami.