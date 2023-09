Nowy mural w Katowicach został odsłonięty. Przedstawia on harcmistrza Jerzego Lisa

Nowy znak na polskich drogach. Lepiej go znać! Za nieprzestrzeganie grozi 15 punktów karnych i ogromne kary

W poniedziałek, 18 września, odsłonięto oficjalnie nowy mural w Katowicach. Przedstawia on Jerzego Lisa, harcmistrza i działacza społecznego, który zginął rozstrzelany w Oświęcimiu. Był on związany z miastem i dzielnicą Załęże.

Autorami malowidła, które znajduje się przy ul. Gliwickiej 58, jest artystyczny duet Czary-Mury. Ten sam, który odpowiada za mural Zbigniewa Wodeckiego na ul. Tylnej Mariackiej.

- Mural ozdobił budynek należący do miasta, którym zarządzamy w imieniu Katowic. Zawsze z dużą ciekawością i aprobatą podchodzimy do tego typu pomysłów i wspieramy artystów, którzy mają pomysł na to, jak uatrakcyjnić przestrzeń, w której żyjemy - podkreśla Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Mural został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Autorką takiego wniosku była Wiola Berlik. Jak się okazało - jej pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy zagłosowali na ten ptrojekt.

Przypomnijmy, że w przeszłości ścianę budynku przy ul. Gliwickiej 58 zdobiła praca "Kobiety wiedzą co robią" z wizerunkiem dr Jolanty Wadowskiej-Król.