Warto tam zajrzeć!

Nowy rozdział w historii efektownego studia w Bielsku-Białej. Bajkowy klimat zachwycił od początku

km 4:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

- Ten projekt to podsumowanie naszego narodowego dziedzictwa kulturowego - powiedziała podczas oficjalnej inauguracji Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Reksio, Smok Wawelski czy Bolek i Lolek to bajki, na których się wychowaliśmy. To one rozbudzają marzenia i naszą wyobraźnię. Mam nadzieję, że otwierane dziś miejsce będzie źródłem wielu fascynujących doznań dla ludzi z całej Polski, a także Europy, zaś dla odwiedzających je najmłodszych stanie się inspiracją do tworzenia własnych ścieżek artystycznej kariery - dodała. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? Zobaczcie zdjęcia z bajkowego weekendu i sprawdźcie szczegóły.