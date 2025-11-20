Oddała mu serce, on chciał ją udusić w sypialni. Wszystko na oczach synka

Dramat w Jaworznie. 33-latka cudem przeżyła

Ta historia mogłaby być inspiracją dla scenarzystów mocnego filmu "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Niestety, w tym przypadku mówimy o prawdziwym dramacie, o którym do tej pory mówi lokalna społeczność. Zarzuty usiłowania zabójstwa, kierowania gróźb, zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności usłyszał 33-latek, który zaatakował swoją partnerkę. 33-letnia kobieta dała mu pracę, dach nad głową i otworzyła przed nim serce. Tymczasem mężczyzna próbował... udusić ją w sypialni. Policjanci z Jaworzna (województwo śląskie) ujawnili, że ofiarę uratował nieletni synek, który w środku nocy wszedł do pokoju i powstrzymał sprawcę. Motyw? Kobieta chciała zakończyć ich znajomość. Sprawca nie mógł się pogodzić z potencjalnym zerwaniem. Zaczęły się groźby, które 33-latek przekuł w czyny. 12 listopada ponownie dał się we znaki partnerce.

- Uszkodził jej samochód, powodując straty przekraczające 4 tysiące złotych - przekazała mł. asp. Justyna Wiszowaty, rzeczniczka KMP w Jaworznie. 33-latek został aresztowany na trzy miesiące. Był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Grozi mu nawet dożywocie. Wygląda na to, że dramat wspominanej kobiety już się zakończył. O losie mężczyzny zdecyduje sąd z województwa śląskiego.

