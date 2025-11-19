W Międzybrodziu Żywieckim doszło do aktu wandalizmu. Na popularnym punkcie widokowym podcięto drewniany krzyż.

Policjanci z Gilowic ustalili i zatrzymali sprawcę, którym okazał się 47-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Mężczyzna przyznał się również do uszkodzenia pobliskiej ambony myśliwskiej.

Sprawcy postawiono zarzuty obrazy uczuć religijnych oraz zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Profanacja świętego symbolu. Kilkumetrowy, drewniany krzyż został przecięty

Do zdarzenia doszło na początku listopada. To właśnie wtedy do Komendy Powiatowej Policji w Żywcu wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu krzyża w Międzybrodziu Żywieckim. Jak informuje żywiecka policja, na miejsce niezwłocznie udali się funkcjonariusze z pobliskiego Komisariatu Policji w Gilowicach. Widok, który zastali, potwierdził najgorsze obawy – drewniany krzyż, będący ważnym elementem krajobrazu i symbolem dla wielu mieszkańców oraz turystów, został poważnie uszkodzony. Ktoś podciął go u samej podstawy, co wskazywało na celowe i zaplanowane działanie.

Funkcjonariusze, analizując zebrane dowody i informacje, wytypowali, a następnie zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 47-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu żywieckiego. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie policji, zatrzymany podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Co więcej, okazało się, że zniszczenie krzyża to nie jedyne przestępstwo, którego się dopuścił. Mężczyzna przyznał się również do uszkodzenia znajdującej się nieopodal ambony myśliwskiej. Motywy jego działania na razie pozostają niejasne. Sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Żywcu, który podjął już pierwsze decyzje w sprawie 47-latka.

Co grozi 47-latkowi za zniszczenie krzyża?

Sprawcy przedstawiono zarzuty obrazy uczuć religijnych oraz zniszczenia mienia. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Żywcu zastosował wobec 47-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Oznacza to, że mężczyzna będzie musiał regularnie stawiać się w jednostce policji i nie może opuszczać kraju.

Skuteczność i profesjonalizm policjantów zostały docenione przez mieszkańców i władze kościelne. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu, podinsp. dr Izabeli Boczarskiej, wpłynęły oficjalne podziękowania od księdza proboszcza z Międzybrodzia Żywieckiego. Duchowny w swoim liście podkreślił „fachowość, szybkość i determinację policjantów pracujących przy tej sprawie”, dziękując jednocześnie mieszkańcom za ich zaangażowanie i współpracę ze służbami, która okazała się kluczowa dla szybkiego rozwiązania sprawy.

