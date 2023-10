Popłynęło morze łez

Odsłonięto pomnik skatowanego Kamilka z Częstochowy, złożyli się na niego ludzie dobrej woli [ZDJĘCIA, WIDEO]

Historia małego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła całą Polską. Ostatnio nad grobem chłopca po raz kolejny zebrały się tłumy. Na częstochowskim cmentarzu Kule został odsłonięty nagrobek i pomnik zakatowanego na śmierć 8-latka. – To nie jest miejsce dla ciebie, Kamilku! Powinieneś biegać, cieszyć się życiem (...), a nie leżeć dwa metry pod ziemią – mówił Piotr Kucharczyk, cytowany przez "Fakt". To on, przy wsparciu wielu osób, podjął się realizacji upamiętnienia chłopca.