Ogromna suma zniknęła z konta rady rodziców chorzowskiej szkoły. Podejrzana usłyszała zarzuty

W Szkole Podstawowej nr 10 w Chorzowie doszło do kradzieży ogromnej sumy pieniędzy. Z konta rady rodziców zniknęło około 70 tysięcy złotych. Przywłaszczenia miała dokonać skarbniczka rady rodziców.

Zebrana suma na koncie miała zostać przeznaczona na opłacenie tzw. zielonej szkoły. Wyjazd miał odbyć się w maju. Oprócz tego z zebranych środków miały zostać dofinansowane wyjścia do kina i teatru oraz okolicznościowe imprezy.

Zdarzenie zostało zgłoszone przez dyrekcję na policję. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem chorzowskiej policji, który potwierdził zdarzenie.

W środę, 13 marca na komendę zgłosiła się dyrektor szkoły wraz z osobą, która miała dokonać przywłaszczenia. Kobieta przyznała się do kradzieży. 31-latce postawiono zarzut przywłaszczenia. Sprawa jest rozwojowa - tłumaczy młodszy aspirant Karol Kolaczek, rzecznik prasowy KMP w Chorzowie.

Kobiecie, która dokonała przywłaszczenia ogromnej sumy pieniędzy, może grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Od 14 marca funkcję skarbnika rady rodziców przejął inny rodzic. Krótki komentarz w sprawie opublikowała również chorzowska szkoła.

Informację na ten temat, jako pierwsza ujawniła Maria Buszman. Kandydatka do Rady Miasta w Chorzowie na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych zaapelowała o pomoc, by dzieci mogły wyjechać na zaplanowane wcześniej wycieczki. O skandalu również przy pomocy w mediach społecznościowych poinformował także prezydent Chorzowa. Andrzej Kotala apeluje o pomoc w zebraniu skradzionej sumy.

Kochani, przez ludzką nieuczciwość i niestety chciwość z konta rady rodziców naszej chorzowskiej Szkoły Podstawowej nr 10 zniknęło sporo pieniędzy. Najgorsze, że były tam zdeponowane spore fundusze na wyjazd dzieci na zieloną szkołę. Nauczyciele i rodzice wszystkimi siłami starają się odbudować zrujnowany budżet, tak by ten wyjazd, mimo tego co się stało, doszedł do skutku - poinformował w mediach społecznościowych.