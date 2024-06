Olaf K. po pijaku doprowadził do tragedii. W wypadku zginęła 18-letnia Ania

Do tej tragedii doszło na ul. Staszica w Kłobucku 16 czerwca o godz. 3:25.

Przez cały długi wieczór doskonale bawili podczas Dni Kłobucka. Niestety dla Olafa dobra zabawa oznaczała picie alkoholu. Nie zważał na to, że przyjechał do miasteczka samochodem. Nie wiadomo, czy Anna wiedziała, że Olaf popijał podczas plenerowej dyskoteki. Tak czy siak, wsiadła do mercedesa chłopca i oboje ruszyli do Wręczycy.

Daleko nie zajechali. Tuż przed granicą miasta Olaf przestał kontrolować samochód. Za łukiem drogi mercedes wpadł w poślizg, obrócił się o 180 stopni i prawym bokiem uderzył w słup trakcji elektrycznej. Betonowy słup wbił się w sam środek auta. Mercedes dosłownie owinął się wokół niego. 18-letnia Ania zginęła na miejscu, a rok starszy Olaf trafił do szpitala. Miał 1,55 promila alkoholu we krwi. W szpitalu odbyło się posiedzenie aresztowe przeprowadzone przez częstochowski sąd. Jego decyzją młody mężczyzna został aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Wcześniej prokurator postawił mu zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości śmiertelnego wypadku drogowego, na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez niedostosowanie prędkości pojazdu do panujących warunków drogowych oraz zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Olaf K., nie przyznał siędo zarzucanych mu czynów, odmówił także składania wyjaśnień.

- W toku śledztwa prokurator przedstawił Olafowi K. zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości śmiertelnego wypadku drogowego na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niedostosowanie prędkości pojazdu do panujących warunków drogowych oraz zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

W trakcie dalszego śledztwa zostanie przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonej,która ma ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 18-latki. Śledczy zwrócili się również o opinię biegłego ds. ruchu drogowego. Prokuratura czeka również na wyniki zleconych badań toksykologicznych, dotyczących zawartości środków narkotycznych w organizmie sprawcy.