i Autor: Andreas Kunze / Wikimedia.org W Polsce występuje często, w związku z czym może stanowić poważne zagrożenie. Spożycie strzępiaka ceglastego przez zawarte w nim toksyny może powodować śmiertelne zatrucia.

Nie zbieraj ich!

Omijaj te grzyby. Lista trujących grzybów w Polsce. Jak je rozpoznać?

Sezon na grzyby w pełni! Trzeba jednak uważać, by nie zabrać do domu trującego okazu, bo jego spożycie może się skończyć tragicznie. W Polsce występuje ok. 200 gatunków grzybów trujących, z czego aż 35 może spowodować śmiertelne zatrucie. Wiesz jak rozpoznać trujące gatunki grzybów? W tym artykule rozwiejemy wszystkie wątpliwości.