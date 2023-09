Orgia księży w Dąbrowie Górniczej. Biskup pisze w liście o "brutalnym ataku"

Dąbrowa Górnicza. Seksualny skandal z udziałem księży. Orgia z męską prostytutką

W piątek (22 września) diecezja sosnowiecka wydała oświadczenie w sprawie wydarzeń w parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia. Według mediów, na plebanii w służbowym mieszkaniu jednego z księży zorganizowano orgię z udziałem męskiej prostytutki. Jedna z osób uczestniczących w orgii zasłabła, prawdopodobnie z powodu zażycia leków na potencję.

Incydent w Dąbrowie Górniczej bada zarówno specjalnie powołana kościelna komisja, jak i prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie "nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Sprawa budzi wielkie emocje, ponieważ drzwi boczne do bazyliki leżące na terenie tej samej parafii zostały podpalone.

Biskup sosnowiecki napisał list. Pisze o bólu, wstydzie i złości

Sprawę skomentował biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. Jego list opublikowano na stronie internetowej diecezji. - Niedawne wydarzenia w Dąbrowie Górniczej napełniły nas wielkim bólem, wstydem i złością w związku z tym, co się tam wydarzyło - napisał biskup, który zwrócił uwagę na to, aby skandal z Dąbrowy Górniczej nie wpłynął na ocenę wszystkich księży. - Przypinanie łaty wszystkim księżom z Dąbrowy Górniczej jest złe. Każde uogólnienie w tym względzie jest niesprawiedliwe - czytamy w liście.

Kaszak: "Co jest źródłem tego brutalnego ataku?"

- My, kapłani, po tym okropnym wydarzeniu, czujemy się zbici. I chociaż ogólnie przyjęta norma mówi: "leżącego się nie kopie", to nie brakuje takich, którzy wykorzystują tę sytuację, aby właśnie leżącego kopać - napisał biskup Kaszak, odnosząc się do podpalenia bazyliki w Dąbrowie Górniczej. - Zastanówmy się, co jest źródłem tego brutalnego ataku? - napisał duchowny.

Biskup przeprasza "dotkniętych i zgorszonych"

Biskup sosnowiecki zapewnił, że winni seksualnego skandalu w Dąbrowie Górniczej zostaną ukarani. - Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że nie ma przyzwolenia na zło moralne. Każdy, kto zostanie uznany za winnego, zostanie ukarany wedle prawa kanonicznego, niezależnie od wyroku sądu cywilnego - napisał bp Kaszak i przeprosił wszystkich, którzy "zostali dotknięci i bardzo zasmuceni, czy też nawet zgorszeni sytuacją mającą miejsce w Dąbrowie Górniczej". Pełna treść listu dostępna TUTAJ.