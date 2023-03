Można podglądać bez konsekwencji

Ostatnie szlify przed założeniem rodziny. Każdy może podejrzeć pracowitego...bociana

Są symbolem wiosny, bo zawsze w tym czasie wracają z Afryki do Polski. Nie inaczej jest i tym razem. Pracowity bocian wrócił już do gniazda na budynku urzędu gminy w Świerklańcu. Bociek nie próżnuje czekając na partnerkę, która ma do pokonania 5 tysięcy kilometrów i pracuje nad przygotowaniem gniazda. Można go podglądać godzinami dzięki nowej kamerze.