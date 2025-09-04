Paraliż w Jastrzębiu-Zdroju! Górnicy blokują rondo. "To krew Śląska!"

Górnicy blokują Jastrzębie-Zdrój. "JSW to krew Śląska!"

Od godziny 8:00 górnicy z JSW wyszli na ulice Jastrzębia-Zdroju, blokując kluczowe drogi w mieście. Jak donosi Radio ESKA, utrudnienia występują na ulicach: Sybiraków, aleja Piłsudskiego i Arki Bożka. Na transparentach widnieją hasła: „JSW to krew Śląska, a nie wasza kasa” oraz „PiS PO jedno zło”. Akcja protestacyjna ma potrwać do godziny 10:00.

Protestujący górnicy podkreślają, że ich celem nie jest uprzykrzanie życia mieszkańcom, lecz zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa i cała branża. Związkowcy liczą na zrozumienie i wsparcie ze strony mieszkańców.

Dramatyczna sytuacja w JSW. Związkowcy alarmują o bankructwie

Napięcie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rośnie od miesięcy. Strona społeczna zarzuca zarządowi niekompetencję i doprowadzenie firmy na skraj upadłości. Związkowcy alarmują, że w ciągu roku miano roztrwonić niemal 5 miliardów złotych z funduszu stabilizacyjnego.

„JSW może utracić płynność finansową najdalej w listopadzie tego roku” – alarmują związkowcy. Oznaczałoby to problemy z wypłatą pensji dla tysięcy pracowników.

Zarząd JSW odpiera zarzuty. "Trudne warunki rynkowe"

Zarząd JSW S.A. odpiera zarzuty, tłumacząc fatalną kondycję firmy „wyjątkowo trudnymi warunkami rynkowymi”. W oficjalnych komunikatach podkreśla, że spółka zmaga się ze spadającymi marżami i rosnącymi kosztami. Twarde dane są jednak nieubłagane - JSW zamknęła 2024 rok stratą netto w wysokości 7,3 mld zł.

Apel o ostrożność i alternatywne trasy

Miejscowi policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i, w miarę możliwości, wybieranie tras alternatywnych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

QUIZ: Śląskie atrakcje turystyczne. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 Budynek inspirowany piramidą Cheopsa w skali 1:5 znajduje się w: Ustroniu Tychach Sosnowcu Wiśle Następne pytanie