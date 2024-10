Lekarze złożyli zawiadomienie do prokuratury. Mają dość antyszczepionkowców

Co za koszmar

To już 6. edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na Śląsku. Listę projektów, które najpierw zgłaszali, a potem wybierali sami mieszkańcy regionu, zatwierdził właśnie zarząd województwa. Oddano w tym roku łącznie 75 tys. głosów, z czego większość w formie papierowej.

- Budżet obywatelski, w którego puli znalazło się 5 mln zł, jest przykładem na to, że działając wspólnie możemy zrealizować przedsięwzięcia, których inicjatorami są sami mieszkańcy. Oni dobrze wiedzą, czego potrzeba w ich najbliższym otoczeniu. To nie tylko inwestycje, ale jednocześnie sposób na budowanie więzi społecznych i wzmacnianie poczucia przynależności - podkreśla marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Jakie projekty budżetu obywatelskiego wybrali mieszkańcy? Oto niektóre z nich

Do realizacji zostały wyznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania pieniędzy w puli EKO i - w danym podregionie - w puli REGIO. Ponadto z puli wolnych środków zrealizowane zostaną dwa dodatkowe zadania.

W części EKO znalazły się cztery zadania, których koszt wyniesie od 495 tys. do miliona złotych.

„Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów”. Obejmuje ono częściową rewitalizację przestrzeni parkowej wokół obiektów szpitalnych Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Ma tam powstać miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla pacjentów, pracowników oraz odwiedzających. „Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Zakłada kompleksową modernizację obszaru parkowego przy tej placówce: wyrównanie terenu, nasadzenie nowych roślin, wymianę chodników, oświetlenie alejek lampami solarnymi czy stworzenie infrastruktury rekreacyjnej. „Rewitalizacja parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego”. W ramach tego przedsięwzięcia ma powstać odnowiona przestrzeń, dostępna zarówno dla pacjentów, jak i mieszkańców w każdym wieku – z placem zabaw, pergolą, tężnią solankową i łąką kwietną. „Wioząc Życie, czyli motoambulansem szybciej na ratunek”. Zakłada zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem i doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego z Jaworzna i powiatu zawierciańskiego w specjalistyczny sprzęt medyczny. Na tym terenie ma działać motoambulans, wspierając działanie zespołów ratownictwa medycznego.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Najdroższe ulice Katowic

W puli REGIO wybrano 15 zadań w poszczególnych podregionach. Wśród nich są m.in. inicjatywy dotyczące:

profilaktyki raka szyjki macicy,

wspierania pacjentów z chorobą Alzheimera, ich rodzin i opiekunów,

koncertów,

seansów filmowych,

innych wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

Z puli wolnych środków zrealizowane zostaną dwa zadania: „Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu” oraz „Aktywne i atrakcyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogą zadecydować, na co przeznaczyć część wydatków z budżetu województwa. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania. W tegorocznej edycji mogli wybierać projekty w formie elektronicznej – poprzez aplikację - oraz w formie papierowej, w specjalnie wyznaczonych do tego celu punktach głosowania.

Super Ring 09.10.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.