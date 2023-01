16-latek wyciągnął nóż i zaatakował własną matkę! Koszmar na Śląsku

Pawłowice. 16-latek zaatakował matkę nożem kuchennym

W jednym z budynków jednorodzinnych w Pawłowicach-Pniówku przy ul. Kruczej policjanci przeprowadzali interwencję z powodu awantury domowej. Jak się okazało, podczas scysji 16-letni chłopak zaatakował swoją matkę nożem kuchennym. Wbił ostrze dwa razy w plecy 38-letniej kobiety. Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Na szczęście jej stan w momencie transportu do szpitala był stabilny. - 16-letni chłopak również trafił do szpitala ze względu na swój stan zdrowia. Do tej pory nie było żadnych interwencji w tej rodzinie - mówi nam mł. asp. Wojciech Janosz, zastępca rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

