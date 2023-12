i Autor: Shutterstock

Sprawdźcie

#Pedzinowe: co to jest? T-Mobile Polska zaskoczył komunikatem w telefonach. Wiemy, o co chodzi!

Tajemnicza muzyka, budująca napięcie, charakterystyczna linia nadwozia dla marki Porsche. Zamiast klasycznej czerwieni, ostry energetyczny róż - magenta - zupełnie taki jak ten z logo T-mobile. Tak wygląda tajemnicza reklama sieci komórkowej i nowego hasła: Pędzi nowe. Czy to oznacza, że sieć komórkowa T-mobile, będzie mieć przyspieszenie jak Porsche?