Peresidy 2024. Miłośnicy nieba wspólnie będą podziwiać rój meteorytów

Perseidy to jeden z najbardziej znanych i jednocześnie najpiękniejszych rojów meteorów. Jego największa aktywność przypada na pierwszą połowę sierpnia.

- Jest znany od ponad dwóch tysięcy lat i jest związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, która przecina orbitę Ziemi co 133 lata. Drobiny kosmicznej materii wpadają w ziemską atmosferę i jonizują przez co często nazwane są „spadającymi gwiazdami”. W przypadku Perseidów możemy zobaczyć, przy odrobinie szczęścia, nawet do stu takich smug na godzinę - zachęca Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego w Chorzowie.

Co ciekaw w latach 90. ten rój był wyjątkowo aktywny i zostawiał do kilkuset takich śladów na niebie można było zobaczyć. Perseidy często nazywane "spadającymi gwiazdami", oczywiście z gwiazdami nie mają nic wspólnego, poza tym, że pochodzą z kosmosu.

Gdzie najlepiej oglądać Perseidy 2024?

Nie polecamy oglądać Perseidów w centrach miast. Mogą być niewidoczne przez reklamy świetlne czy uliczne latarnie. Najlepiej oddalić się od dużych centrów miejskich i w spokoju podziwiać Perseidy.

W tym roku Perseidy będzie można podziwiać przed Planetarium Śląskim w Chorzowie. - To już pewna tradycja. Organizujemy "Noc Perseidów", 12 sierpnia będzie można nas odwiedzić spotykamy się na placu przed Planetarium Śląskim w okolicach pomnika naszego wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika i tę prezentację poprowadzi astronom i wicedyrektora Planetarium Śląskiego Damiana Jabłeki - dodaje Juszkiewicz.

Warto zabrać ze sobą koce, ciepłe ubrani, a także kanapki. Oczywiście obserwacje Perseidów możliwe będą tylko przy bezchmurnym niebie. Udział w Nocy Perseidów jest bezpłatny.