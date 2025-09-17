Pijana matka przyjechała do szkoły po dzieci. Tak się tłumaczyła policjantom

W Pyskowicach policja zatrzymała 39-letnią kobietę, która pijana (ponad 2 promile) przyjechała samochodem odebrać dzieci ze szkoły podstawowej.

Kobieta tłumaczyła się, że nie zdawała sobie sprawy z nietrzeźwości, mimo spożywania alkoholu do późnych godzin nocnych.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pijana kobieta przyjechała do szkoły po dzieci. Tak się tłumaczyła

Zgłoszenie o nietrzeźwej kierującej w rejonie szkoły podstawowej w Pyskowicach okazało się prawdziwe. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zauważyli wskazany pojazd, w którym znajdowała się kobieta z dwójką dzieci. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierująca ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Kobieta przyznała się do prowadzenia samochodu, tłumacząc, że "nie zdawała sobie sprawy, że jest nietrzeźwa". Jak wyjaśniła, piła alkohol do późnych godzin nocnych, ale potem poszła spać. Dodała, że przejechała jedynie krótki odcinek, aby odebrać dzieci wracające z wycieczki. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

Sprawą zajmuje się Komisariat Policji w Pyskowicach. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje: "Nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na wsiadanie za kierownicę po alkoholu"

Policja podkreśla, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Decydując się na jazdę pod wpływem alkoholu, kobieta naraziła na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale przede wszystkim swoje dzieci.

- Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że nawet minimalna ilość alkoholu obniża koncentrację i refleks, a prowadzenie w stanie nietrzeźwości jest jednym z najpoważniejszych przestępstw drogowych – alarmują funkcjonariusze.

Policja przypomina, że nie ma i nigdy nie będzie zgody na prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Każdy, kto to robi, stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i swoich bliskich.

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie