Pijany 25-latek strzelał do przypadkowych osób! Chwile grozy w Zawierciu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-04 15:41

Na ulicy Mrzygłodzkiej w Zawierciu doszło do sytuacji, która mogła skończyć się tragedią. We wtorkowy wieczór ktoś zaczął strzelać z broni pneumatycznej do przypadkowych przechodniów. Jeden z mężczyzn został ranny, a sprawca – pijany 25‑latek – próbował wszystkiego się wyprzeć. Policjanci jednak szybko ustalili prawdę.

Strzały z okna domu. Przechodnie w panice

Po godzinie 20 dyżurny zawierciańskiej policji otrzymał dramatyczne zgłoszenie: z jednego z domów ktoś strzela do ludzi idących chodnikiem. Na miejscu mundurowi zastali dwóch mężczyzn, którzy chowali się za płotem. Jeden z nich krwawił z ręki – kula z wiatrówki trafiła go podczas spaceru.

Policjanci natychmiast udzielili rannemu pierwszej pomocy i wezwali karetkę. Przechodnie wskazali też dom, z którego miały paść strzały.

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Pijany 25‑latek wypierał się wszystkiego

W budynku mundurowi zastali kobietę oraz jej 25‑letniego syna. Mężczyzna stanowczo zaprzeczał, że strzelał do ludzi. Przyznał jedynie, że okno, z którego widziano strzelca, należy do jego pokoju.

Policjanci nie dali się zwieść. W pomieszczeniu, na komodzie ukrytej pod ubraniami, znaleźli krótką broń pneumatyczną. To nie koniec – w pokoju leżała także długa wiatrówka, magazynki, kulki oraz naboje. 25‑latek został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał prawie 1,5 promila alkoholu.

Zarzuty i surowa kara za chuligański wybryk

Mężczyzna ostatecznie przyznał się do zarzutów. Zgodnie z kodeksem karnym spowodowanie obrażeń trwających do 7 dni grozi grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet 2 latami więzienia. Policja podkreśla jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności – strzelanie do przypadkowych osób na ulicy – czyn miał charakter chuligański, co oznacza zaostrzenie kary.

Zatrzymany przez policję 25-latek w kajdankach. Obok na miniaturze mężczyzna podczas przesłuchania. Szczegóły na SE.
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