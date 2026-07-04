Pijany 25-latek strzelał do przypadkowych osób! Chwile grozy w Zawierciu

Strzały z okna domu. Przechodnie w panice

Po godzinie 20 dyżurny zawierciańskiej policji otrzymał dramatyczne zgłoszenie: z jednego z domów ktoś strzela do ludzi idących chodnikiem. Na miejscu mundurowi zastali dwóch mężczyzn, którzy chowali się za płotem. Jeden z nich krwawił z ręki – kula z wiatrówki trafiła go podczas spaceru.

Policjanci natychmiast udzielili rannemu pierwszej pomocy i wezwali karetkę. Przechodnie wskazali też dom, z którego miały paść strzały.

Pijany 25‑latek wypierał się wszystkiego

W budynku mundurowi zastali kobietę oraz jej 25‑letniego syna. Mężczyzna stanowczo zaprzeczał, że strzelał do ludzi. Przyznał jedynie, że okno, z którego widziano strzelca, należy do jego pokoju.

Policjanci nie dali się zwieść. W pomieszczeniu, na komodzie ukrytej pod ubraniami, znaleźli krótką broń pneumatyczną. To nie koniec – w pokoju leżała także długa wiatrówka, magazynki, kulki oraz naboje. 25‑latek został zatrzymany. Badanie wykazało, że miał prawie 1,5 promila alkoholu.

Zarzuty i surowa kara za chuligański wybryk

Mężczyzna ostatecznie przyznał się do zarzutów. Zgodnie z kodeksem karnym spowodowanie obrażeń trwających do 7 dni grozi grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet 2 latami więzienia. Policja podkreśla jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności – strzelanie do przypadkowych osób na ulicy – czyn miał charakter chuligański, co oznacza zaostrzenie kary.

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QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie