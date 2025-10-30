Pionierska operacja w szpitalu w Sosnowcu. Wszczepili pacjentowi zawór w głowę

Neurochirurdzy ze szpitala św. Barbary w Sosnowcu jako pierwsi w Europie Środkowowschodniej wszczepili pacjentowi nowoczesną, programowalną zastawkę mózgową.

Zabieg przeprowadzono u 59-letniego mężczyzny cierpiącego na wodogłowie normotensyjne. Nowy implant odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego z mózgu.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na nieinwazyjną regulację ciśnienia, zmniejsza ryzyko powikłań i daje pacjentowi szansę na powrót do normalnego życia, włącznie z możliwością wykonywania rezonansu magnetycznego.

Sukces lekarzy z Sosnowca. Wszczepili pacjentowi zawór w głowę

To pierwszy przypadek wykonania takiego zabiegu w Europie Środkowowschodniej. Wodogłowie normotensyjne to rzadka choroba, dotykająca 1-2 proc. populacji. Jej objawy jednak są bardzo dolegliwe. Dotknięty wodogłowiem człowiek ma problemu z trzymaniem moczu, chodzeniem czy widzeniem. Dlatego bywa często mylone z chorobą Parkinsona czy Alzheimera. Ratunkiem dla ludzi cierpiących na wodogłowie normotencyjne jest specjalna wstawka - swoisty "zaworek", który potem reguluje ciśnienie płynu wewnątrz mózgu.

Taka właśnie zastawkę otrzymał wspomniany 59-letni pacjent. Urządzenie będzie odprowadzać nadmiar płynu do jamy otrzewnej.

- Zastawka programowalna, którą zastosowaliśmy, daje możliwość indywidualnego oraz nieinwazyjnego dostosowania ciśnienia drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego do potrzeb pacjenta, co przekłada się na mniejsze ryzyko powikłań, mniej zabiegów chirurgicznych i lepsze rokowania. Co ważne, pacjent z taką zastawką ma bardzo duże szanse na powrót do życiowej aktywności, będzie też mógł przechodzić badania rezonansem magnetycznym - wyjaśnia dr Mateusz Kowalski z Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu.

Pacjent walczy z chorobą od 8 lat

Mężczyzna, który otrzymał nowoczesny implant, cierpi na wodogłowie normotensyjne od 8 lat. Choroba objawiała się u niego kłopotami z chodzeniem oraz dolegliwymi bólami głowy.

Neurochirurdzy ze Szpitala św. Barbary dysponują jednym z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w kraju i na świecie. Kosztem 60 mln zł został on zmodernizowany dwa lata temu.

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji