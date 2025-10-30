Pionierska operacja w szpitalu w Sosnowcu. Wszczepili pacjentowi zawór w głowę

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-10-30 12:28

To pierwsza taka operacja w naszej części Europy. Zespół lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 św. Barbary w Sosnowcu wszczepił 59-letniemu pacjentowi z wodogłowiem normotensyjnym programowalną zastawkę. Ma ona odprowadzać nadmiar płynu z komór mózgu, co poprawi stan zdrowia podopiecznego sosnowieckich lekarzy.

  • Neurochirurdzy ze szpitala św. Barbary w Sosnowcu jako pierwsi w Europie Środkowowschodniej wszczepili pacjentowi nowoczesną, programowalną zastawkę mózgową.
  • Zabieg przeprowadzono u 59-letniego mężczyzny cierpiącego na wodogłowie normotensyjne. Nowy implant odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego z mózgu.
  • Zastosowane rozwiązanie pozwala na nieinwazyjną regulację ciśnienia, zmniejsza ryzyko powikłań i daje pacjentowi szansę na powrót do normalnego życia, włącznie z możliwością wykonywania rezonansu magnetycznego.

Sukces lekarzy z Sosnowca. Wszczepili pacjentowi zawór w głowę

To pierwszy przypadek wykonania takiego zabiegu w Europie Środkowowschodniej. Wodogłowie normotensyjne to rzadka choroba, dotykająca 1-2 proc. populacji. Jej objawy jednak są bardzo dolegliwe. Dotknięty wodogłowiem człowiek ma problemu z trzymaniem moczu, chodzeniem czy widzeniem. Dlatego bywa często mylone z chorobą Parkinsona czy Alzheimera. Ratunkiem dla ludzi cierpiących na wodogłowie normotencyjne jest specjalna wstawka - swoisty "zaworek", który potem reguluje ciśnienie płynu wewnątrz mózgu.

Taka właśnie zastawkę otrzymał wspomniany 59-letni pacjent. Urządzenie będzie odprowadzać nadmiar płynu do jamy otrzewnej.

- Zastawka programowalna, którą zastosowaliśmy, daje możliwość indywidualnego oraz nieinwazyjnego dostosowania ciśnienia drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego do potrzeb pacjenta, co przekłada się na mniejsze ryzyko powikłań, mniej zabiegów chirurgicznych i lepsze rokowania. Co ważne, pacjent z taką zastawką ma bardzo duże szanse na powrót do życiowej aktywności, będzie też mógł przechodzić badania rezonansem magnetycznym - wyjaśnia dr Mateusz Kowalski z Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu.

Polecany artykuł:

Województwo śląskie zniknie z mapy Polski? Jest nowy pomysł. "Korekta błędu"

Pacjent walczy z chorobą od 8 lat

Mężczyzna, który otrzymał nowoczesny implant, cierpi na wodogłowie normotensyjne od 8 lat. Choroba objawiała się u niego kłopotami z chodzeniem oraz dolegliwymi bólami głowy.

Neurochirurdzy ze Szpitala św. Barbary dysponują jednym z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w kraju i na świecie. Kosztem 60 mln zł został on zmodernizowany dwa lata temu.

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji
17 zdjęć
Super Express Google News
Ks. Krystian nie pokazuje się w sądzie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
SOSNOWIEC
OPERACJA