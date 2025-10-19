Województwo śląskie zniknie z mapy Polski? Jest nowy pomysł. "Korekta błędu"

Historycy i regionaliści kwestionują obecną nazwę województwa śląskiego, uważając ją za niepoprawną.

Paweł du Vall, przewodnik z Ojcowskiego Parku Narodowego, określa obecny stan jako "zakłamywanie historii" i postuluje "korektę błędu".

Samorządowcy z Podbeskidzia od dłuższego czasu wyrażają chęć odtworzenia województwa bielskiego.

Województwo śląskie zniknie z mapy? Eksperci wskazują na błędną nazwę

Spór o nazwę województwa śląskiego to nie nowa sprawa, jednak ostatnio dyskusja rozgorzała na nowo. Wszystko za sprawą publikacji „Gazety Wyborczej”, która poruszyła temat historycznej przynależności wschodnich rubieży regionu. Jak czytamy w artykule przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym Pawła du Valla, nazwa "województwo śląskie" jest myląca i nieprzystająca do realiów historycznych takich krain jak Zagłębie Dąbrowskie, Żywiecczyzna, a zwłaszcza Jura Krakowsko-Częstochowska. To właśnie ten ostatni region jest koronnym dowodem na to, jak bardzo granice administracyjne mogą rozmijać się z prawdą historyczną i tożsamością mieszkańców.

- Jura Krakowsko-Częstochowska stanowi być może najbardziej jaskrawy przykład tego, jak bardzo współczesne granice administracyjne mogą rozmijać się z realiami historycznymi – zaznacza ekspert. Jak podkreśla, cały ten malowniczy region, rozciągający się od Krakowa po Częstochowę, leży w granicach historycznej Małopolski. Co więcej, słynne zamki na Szlaku Orlich Gniazd powstały właśnie po to, by chronić Królestwo Polskie, a w szczególności Małopolskę, przed najazdami... ze Śląska. Używanie nazwy "śląskie" w kontekście Jury jest nie tylko błędem, ale i swego rodzaju historycznym paradoksem.

Proponują nowe województwo z dwuczłonową nazwą

Wobec narastających kontrowersji, odżyły inicjatywy mające na celu naprawienie historycznego błędu. Najpoważniejszą propozycją jest zmiana nazwy województwa na "śląsko-małopolskie". Taka dwuczłonowa nazwa miałaby oddać sprawiedliwość obu historycznym krainom, które znalazły się w obecnych granicach administracyjnych. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że nie byłoby to niczym nowym na mapie Polski. Z powodzeniem funkcjonują już przecież województwa kujawsko-pomorskie, czy warmińsko-mazurskie, których nazwy odzwierciedlają złożoną historię i geografię tych terenów.

Co taka zmiana oznaczałaby w praktyce? Przede wszystkim byłaby symbolicznym gestem i ukłonem w stronę mieszkańców Zagłębia, Jury czy Żywiecczyzny, potwierdzając ich małopolską tożsamość. Stolicą administracyjną województwa pozostałyby śląskie Katowice, jednak zmiana mogłaby pociągnąć za sobą modyfikację herbu regionu, tak by uwzględniał on również symbole małopolskie.

Jak podkreślają autorzy inicjatywy, nie chodzi o fanaberię historyków, lecz o korektę błędu popełnionego przed laty przez polityków, którzy tworząc nowy podział administracyjny kraju, zignorowali to, co dla wielu ludzi jest najważniejsze – poczucie przynależności i związek z ziemią przodków.

Przypomnijmy, że nie jest to jedyny pomysł na korektę województwa śląskiego. Samorządowcy z Podbeskidzia od dawna postulują secesję i reaktywację województwa bielskiego. Zgodnie z ich postulatem, województwo bielskie miałoby się składać z ziem "odebranych" nie tylko województwu śląskiemu, ale też małopolskiemu. Do utworzenia nowego województwa konieczna jest jednak zmiana ustawy, a obecnie w parlamencie nie toczą się żadne prace idące w tym kierunku.

