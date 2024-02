i Autor: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB zdjęcie ilustracyjne

Zabrze

Plac zabaw w Rokitnicy będzie inny niż wszystkie. Dzieci już nie mogą się doczekać

Po Żorach i Bielsku-Białej przyszedł czas na Zabrze. Już wkrótce w Rokitnicy powstanie integracyjny plac zabaw - pierwszy tego typu w mieście. Urządzenia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami po to, by wszystkie dzieci mogły się bawić razem.