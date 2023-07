i Autor: shutterstock

Nie żyje młoda kobieta

Pływały na jednym materacu, nagle wpadły do wody. Jedna z nich nie żyje. Tragedia w zalewie Nakło-Chechło

W sobotę, około godz. 14.00 w zalewie Nakło-Chechło doszło do tragedii. Pływające na jednym materacu dwie kobiety wpadły do wody i zniknęły w otchłani wody. Zarówno 28-latkę, jak i o rok młodszą koleżankę odnaleziono bardzo szybko. Obie trafiły do szpitala. Niestety, z lecznicy nadeszły tragiczne wieści.