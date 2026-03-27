Sąd zdecyduje o przyszłości Mirelli

Sprawa Mirelli ze Świętochłowice ponownie trafia na wokandę. 31 marca rozpocznie się postępowanie przed sądem opiekuńczym, który zdecyduje, czy kobieta zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej. To kolejny, przełomowy etap w jednej z najbardziej wstrząsających spraw społecznych ostatnich miesięcy na Śląsku.

Decyzja sądu może oznaczać dla 43-latki całkowitą zmianę życia – w tym konieczność opuszczenia rodzinnego miasta. W Świętochłowicach nie funkcjonuje bowiem placówka dostosowana do potrzeb osób w jej wieku, co oznacza, że ewentualne skierowanie do DPS-u wiązałoby się z przeniesieniem do innej miejscowości.

Postępowanie toczy się równolegle z działaniami służb i instytucji publicznych, które analizują sytuację kobiety oraz jej możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Kryzys w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej

Sprawa Mirelli wywołała poważne konsekwencje w lokalnych instytucjach. W Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przeprowadzono kontrolę, która wykazała liczne nieprawidłowości – zarówno w zakresie zarządzania, jak i działań pracowników socjalnych.

W efekcie ze stanowiska zrezygnowała dotychczasowa dyrektorka placówki, a władze miasta rozpoczęły procedurę wyboru nowego szefa ośrodka. Nie wyklucza się również zwolnień kolejnych pracowników.

Pani Monika Szpoczek sprawująca do tej pory obowiązki dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach złożyła dziś rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta przez Prezydenta Miasta Świętochłowice. Stosunek pracy został rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym - przekazał w połowie marca Urząd Miejski w Świętochłowicach.

Miasto zapowiada wprowadzenie nowych standardów i procedur, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Jednocześnie trwa postępowanie wyjaśniające dotyczące funkcjonowania OPS-u w kontekście tej sprawy. Ponadto 24 marca miasto ogłosiło konkurs na nowego dyrektora OPS-u.

Pokój Zbrodni Mirella ze Świętochłowic

Szokujące kulisy sprawy Mirelli

Historia Mirelli wyszła na jaw 29 lipca 2025 roku i natychmiast wstrząsnęła opinią publiczną. Kobieta przez blisko 27 lat miała być przetrzymywana w mieszkaniu przez własnych rodziców. Sąsiedzi przez lata byli przekonani, że zaginęła jako nastolatka.

Dopiero niedawno zwrócono uwagę na niepokojące sygnały – z mieszkania zaczął dobiegać dodatkowy głos. Szokująca prawda wyszła na jaw niemal przypadkowo, gdy policyjny patrol interweniował w związku ze zgłoszoną awanturą domową u starszego małżeństwa. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze odnaleźli skrajnie zaniedbaną, pozbawioną dowodu tożsamości i całkowicie wycofaną córkę właścicieli, która natychmiast została przetransportowana na oddział szpitalny.

Wydawało się wówczas, że to początek nowego życia – kobieta deklarowała chęć powrotu do społeczeństwa. Jednak po dwóch miesiącach, na własne życzenie, wróciła do mieszkania, w którym spędziła większość życia.

Śledztwo i działania służb

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, która prowadzi postępowanie pod kątem pozbawienia wolności oraz znęcania się nad osobą najbliższą. Równolegle wdrożono procedurę tzw. Niebieskiej Karty, a sytuację rodziny monitorują funkcjonariusze policji.

Decyzja sądu opiekuńczego będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko dla samej Mirelli, ale także dla oceny całego systemu wsparcia społecznego. Sprawa stała się symbolem poważnych zaniedbań instytucjonalnych oraz dramatów, które przez lata mogą pozostawać niezauważone.

Najbliższe tygodnie przyniosą odpowiedź na pytanie, czy Mirella trafi do domu pomocy społecznej, czy też pozostanie w dotychczasowym środowisku. Niezależnie od decyzji sądu, sprawa już teraz budzi ogromne emocje i rodzi pytania o granice ingerencji państwa w życie jednostki oraz o skuteczność systemu pomocy społecznej w Polsce.