Trwa akcja ratunkowa

Nowe informacje po zapaleniu się metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice. Kilkunastu poszkodowanych

16 osób rannych - to po zapaleniu się metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice, ruch Szczygłowice. 15 górników śmigłowcami zostało przetransportowano do szpitali, w tym do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jeden górnik wciąż znajduje się pod ziemią.