Wypadek w kopalni Knurów-Szczygłowice. Prawdopodobnie doszło do zapalenia metanu

Jak informuje WZZ "Sierpień 80" KWK "Knurów-Szczygłowice" w KWK „Knurów-Szczygłowice” ruch „Szczygłowice” doszło prawdopodobnie do zapalenia się metanu w ścianie wydobywczej. Na miejscu są osoby ranne i poparzone. Na teren kopalni skierowano śmigłowiec LPR, który wylądował tam po godz. 9‬.

Na miejsce udał się także między innymi inspektor do spraw górniczych z Okręgowego Urzędu Górniczego, wiadomo także że do Knurowa pojechali ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia.

Około godziny 10 Jastrzębska Spółka Węglowa potwierdziła zdarzenie.

- W kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice najprawdopodobniej doszło do zapalenia metanu, w ścianie XVII pokład 405/1 poniżej poziomu 850 m. Trwa akcja wyprowadzania pracowników z tego rejonu - czytamy w komunikacie spółki.

Ten artykuł jest aktualizowany. Więcej informacji wkrótce.

KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice

Od 1993 roku kopalnia należała do Gliwickiej Spółki Węglowej, a do 2003 do spółki Kompania Węglowa SA. W 2009 została połączona z kopalnią Szczygłowice pod nazwą KWK „Knurów-Szczygłowice” i od 2014 roku należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zachował się tylko jeden stary szyb – „Paweł”. Szyb „Piotr” został rozebrany, a jego koła trafiły do Muzeum Ziemi Górnośląskiej w niemieckim Ratingen.

Ruch Knurów jest zabezpieczany przez Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim.