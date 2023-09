Pobicie w centrum Jaworzna. Sprawcy tłumaczyli, że to tylko niewinny żart z TikToka

Właściciel warzywniaka nie wiedział, po co obcy mężczyzna wszedł do jego samochodu. Obawiał się, że to złodzieje, że coś ukradną. Między mężczyznami doszło do wymiany zdań, która w ułamku sekundy przerodziła się w szarpaninę. Prowadzimy postępowanie w sprawie pobicia. Jeszcze tego samego dnia zatrzymaliśmy dwóch młodych mężczyzn, a następnego pozostałych uczestników zdarzenia. Czterech mężczyzn w wieku od 20 do 23 lat usłyszało zarzuty pobicia, a jeden z nich usłyszał zarzut uszkodzenia ciała właściciela sklepu. W momencie zdarzenia byli pod wpływem alkoholu - mówi sierżant sztabowy Justyna Wiszowaty z KMP w Jaworznie.