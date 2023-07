Lokomotywa uderzyła w opla na przejeździe! Po 29-letniego kierowcę przyleciał LPR

Tour de Pologne zawita do Zabrza. Podziwiać będziemy mistrzów!

Wypadek na przejeździe kolejowym

Do zdarzenia doszło w piątek, 21 lipca około godz. 6.30 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód dostawczy jechał drogą boczną między Roszkowem i Chałupkami. - W zdarzeniu brały udział opel vivaro i lokomotywa bez wagonów. Maszynista był trzeźwy. Poszkodowany 29-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala z obrażeniami głowy. W związku ze zdarzeniem do czasu usunięcia pojazdu będą występowały utrudnienia w ruchu pociągów - mówi nam nadkom. Mirosław Szymański z KPP w Raciborzu.

Źródło: Nasz Racibórz