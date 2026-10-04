W sklepie Biedronka przy ul. Asnyka w Olsztynie doszło do awarii urządzenia chłodniczego, w wyniku której co najmniej 8 osób zostało narażonych na działanie dwutlenku węgla.

Cztery osoby (trzy pracownice i jedna klientka) zgłaszały dolegliwości takie jak ból i zawroty głowy oraz osłabienie.

Jedna z poszkodowanych z nasilonymi objawami została przetransportowana do placówki medycznej, natomiast pozostałe trzy po tlenoterapii pozostały na miejscu zdarzenia.

Niepokojący incydent w Biedronce. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia kilku osób

Zgłoszenie o niepokojącej sytuacji w Biedronce przy ulicy Asnyka w podczęstochowskim Olsztynie wpłynęło do służb ratunkowych w sobotę (3 października) około godziny 9:48. Dyspozytor natychmiast wysłał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Zaledwie dwie minuty później, o 9:50, ratownicy byli już na miejscu. Wstępna segregacja medyczna ujawniła, że spośród ośmiu osób narażonych na działanie dwutlenku węgla, cztery zgłaszały wyraźne dolegliwości. Wśród nich znalazły się trzy pracownice sklepu oraz jedna klientka, które skarżyły się na dotkliwy ból głowy, zawroty oraz ogólne osłabienie – objawy typowe dla niedotlenienia i zatrucia CO₂. Szybka reakcja ratowników była kluczowa w opanowaniu sytuacji i minimalizowaniu skutków zagrożenia.

Ze względu na skalę zdarzenia i liczbę osób wymagających natychmiastowej oceny medycznej, na miejsce wezwano dodatkowe siły. Koordynacja działań między zespołami była priorytetem, aby zapewnić każdemu potrzebującemu szybką i efektywną pomoc.

Jedna poszkodowana trafiła do szpitala

W trakcie prowadzonych medycznych czynności ratunkowych u jednej z poszkodowanych kobiet doszło do nagłego nasilenia dolegliwości. Pacjentka zaczęła odczuwać silne uczucie ucisku w klatce piersiowej. Po udzieleniu wstępnego zaopatrzenia, poszkodowana została bezzwłocznie przetransportowana przez do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Szpitali Miejskich przy ulicy Mirowskiej 15 w Olsztynie. Jej stan wymagał dalszej diagnostyki i specjalistycznej opieki.

Pozostałe trzy kobiety, które zgłaszały objawy zatrucia, zostały dokładnie przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego. W ramach procedur ratowniczych zastosowano u nich tlenoterapię, która ma na celu poprawę natlenienia organizmu i złagodzenie objawów niedotlenienia.

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