Pogoda na weekend w Katowicach 24-26 kwietnia. Sobota będzie ciepła, ale w niedzielę przyjdzie ochłodzenie z deszczem

2026-04-23 15:17

Pogoda w Katowicach na weekend 24-26 kwietnia zapowiada się zmiennie. Mieszkańcy mogą liczyć na ciepłą i słoneczną sobotę, która będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu. Niestety, już w niedzielę aura ulegnie załamaniu – zrobi się znacznie chłodniej, a do tego pojawią się opady deszczu i silniejszy wiatr.

Pogoda w Katowicach: 24-26 kwietnia

Nadchodzący weekend w Katowicach przyniesie wyraźny podział pogodowy. Pierwsza część weekendu, czyli piątek i sobota, upłynie pod znakiem słońca i rosnących temperatur. Zmiana nadejdzie w niedzielę, kiedy to do miasta dotrze chłodniejszy front atmosferyczny, przynosząc ze sobą opady deszczu, spadek temperatury i silniejszy wiatr.

Weekend rozpocznie się bardzo przyjemnie. W piątek w Katowicach zachmurzenie będzie niewielkie, a deszcz nie jest prognozowany. To będzie dobry dzień na spędzenie czasu na zewnątrz, zwłaszcza że termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie jeszcze słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 7 stopni.

Ciepła sobota, potem zmiana

Sobota zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura w Katowicach jeszcze wzrośnie, a na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni. Podobnie jak w piątek, na niebie będzie niewiele chmur i nie przewiduje się żadnych opadów. Warto jednak zwrócić uwagę na nasilający się wiatr, który w porywach może osiągać prędkość około 5 m/s. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę minimalną na poziomie około 6 stopni.

Chłodna i deszczowa niedziela

Dobra aura nie utrzyma się do końca weekendu. W niedzielę nastąpi wyraźne załamanie pogody. Temperatura maksymalna w ciągu dnia spadnie do zaledwie 11 stopni, co w połączeniu z nasilającym się wiatrem da odczucie chłodu. Prędkość wiatru wzrośnie do około 6 m/s. Pojawią się również chmury, z których prognozowane są słabe opady deszczu. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza, z temperaturą spadającą w okolice 5 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Zróżnicowana pogoda zachęca do zaplanowania weekendu z wyprzedzeniem. Ciepły i słoneczny piątek oraz sobota to doskonała okazja do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny czas na dłuższy spacer po miejskich terenach zielonych czy skorzystanie z lokalnych atrakcji pod gołym niebem. Z kolei chłodniejsza i deszczowa niedziela będzie sprzyjać spędzaniu czasu w pomieszczeniach. Można wtedy odwiedzić galerie, muzea czy wybrać się do kina.

Dane pogodowe: OpenWeather

