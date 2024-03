Połasili się na stare kaloryfery z remontowanej kamienicy

Edward odkręcił gaz i doprowadził do wybuchu. Koszmar na plebanii. Sąd nie miał wątpliwości

Do zatrzymania sprawców doszło na gorącym uczynku przy ul. Kościuszki w Katowicach. Dwóch zostało zatrzymanych w kamienicy, gdy demontowali kaloryfer, a kolejnych 3, gdy sklepowym wózkiem wieźli skradziony kaloryfer do składnicy skupu złomu. Włamywacze byli profesjonalnie przygotowani do kradzieży kaloryferów. Zakupili nawet kombinezony ochronne, aby nie ubrudzić swojej odzieży.

Wartość strat oszacowano na kwotę ponad 20 tys. złotych. Mężczyźni poza kradzieżą kaloryferów dopuścili się również zniszczenia schodów w kamienicy. Aby nie nosić ciężkich kaloryferów między piętrami, rzucali nimi na schody. Policjanci odzyskali skradzione mienie.

Mężczyźni w wieku 26, 33, 38, 42 i 43 lat zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż działali w warunkach recydywy i multirecydywy. Na czas trwającego postępowania sąd aresztował ich na 3 miesiące.