Polska piramida na Śląsku zachwyca. To kopia egipskiego grobowca Cheopsa!

Kopia piramidy Cheopsa w Tychach zachwyca. Architektoniczne arcydzieło na miarę Polski

Jedną z najbardziej znanych i podziwianych budowli na całym świecie jest piramida Cheopsa. Starożytny grobowiec przetrwał do dziś, a wybudowano go około 2560 r. p.n.e. Na pierwszy rzut oka trudno sobie wyobrazić, że podobna budowla może powstać poza Egiptem w kraju europejskim, a jednak!

Kopią egipskiej piramidy Cheopsa w skali 1:5 jest obiekt zlokalizowany na ul. Sikorskiego 100 w Tychach w województwie śląskim. 30-metrowa piramida została zbudowana z zachowaniem wszystkich proporcji oraz usytuowaniem względem słońca i kierunków świata. Za niebywały projekt odpowiadają Krzysztof Barysz i Aleksander Nowacki z firmy URBI-Barysz i Partnerzy.

Budowa polskiej piramidy rozpoczęła się w 2002 roku, a oficjalne otwarcie obiekt nastąpiło w 2004 roku. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był Tadeusz Cegliński, który jest bioenergoterapeutą i - co ciekawe - od dziecka fascynował się piramidami. Biznesmen chciał stworzyć miejsce, w którym goście będą mogli się zrelaksować i czerpać energię.

Dzięki konstrukcji w kształcie piramidy i położeniu pozwala skupić w swym wnętrzu pozytywnie oddziaływującą na naszych gości energię. Poprzez usytuowanie Piramidy na emanującym energią czakramie, odwiedzający poddawani są stałej energetyzacji poprzez oddziaływanie geoenergii i dobrych piramidalnych mocy - czytamy na stronie obiektu, hotelpiramida.pl.

Co jednak dokładnie znajdziemy wewnątrz budynku? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nocleg w piramidzie? Ależ oczywiście! Takich ofert nie ma nawet w Egipcie

Piramida w Tychach funkcjonuje m.in. jako hotel, lecz wewnątrz znajdziemy także restaurację, komnatę relaksacyjno terapeutyczną, centrum konferencyjne oraz gabinety odnowy biologicznej, gdzie można skorzystać z sauny czy basenów. Odwiedzający obiekt mają więc sporo atrakcji i możliwości, lecz ile kosztuje taka przyjemność.

Spoglądając na kalendarz, okazuje się, że za pobyt dla dwóch osób w przykładowym terminie 27-29.09.2024 r. trzeba zapłacić 878 zł. W cenie jest nocleg, śniadanie, możliwość bezpłatnego korzystania z basenu z hydromasażami oraz m.in. bezpłatny parking monitorowany.

Co ciekawe, goście przechadzając się po korytarzach hotelu, mogą natknąć się na elementy wystroju, które nawiązują do sztuki staroegipskiej. Budynek z zewnątrz natomiast prezentuje się równie dobrze co wewnątrz. W całości przeszklony obiekt robi wrażenie nie tylko na turystach, ale również na mieszkańcach, którzy podczas spacerów co rusz spoglądają na wyjątkową perełkę miasta. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się polska piramida na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.