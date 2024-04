i Autor: Bernhard_Schuermann/ Pixabay Postawił na nogi wszystkie służby. Pół nocy szukali awionetki, ale bez efektu

Co tam się wydarzyło?

Postawił na nogi wszystkie służby. Pół nocy szukali awionetki, ale bez efektu

Do późnych godzin nocnych trwały poszukiwania awionetki, która miała spaść w okolicy Czyżowic w gminie Gorzyce. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie potwierdziła jednak, by doszło do wypadku. Co się wydarzyło w środę w gminie Gorzyce? To na razie pozostaje tajemnicą.