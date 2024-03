Poszliśmy w Wielkanoc do kościoła w diecezji sosnowieckiej. Oto, co usłyszeliśmy

Co za gagatki

Kolejna afera z udziałem księdza mocno zatrzęsła posadami diecezji sosnowieckiej. Przypominamy, w mieszkaniu służbowym księdza rezydenta Krystiana K. z nieustalonych dotąd przyczyn zmarł młody mężczyzna. W siedzibie duchownego policjanci znaleźli narkotyki. Ksiądz Krystian usłyszał zarzuty. O jego śmierci w oficjalnym komunikacie poinformowała sama kuria. Teraz do sprawy odniósł się arcybiskup Adrian Galbas, administrator sosnowieckiej diecezji.

"Z ogromną przykrością przyjąłem wiadomość o śmierci młodego mężczyzny w mieszkaniu należącym do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. W intencji Zmarłego odprawiłem Mszę Świętą, a jego rodzinę proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego współczucia" - czytamy w komunikacie.

Afera w diecezji sosnowieckiej. Ksiądz nie skomentował sprawy

Byliśmy na mszy wielkanocnej w kościele w diecezji sosnowieckiej. Podobnie jak pozostali wierni spodziewaliśmy się krótkiego komentarza do całej afery. Nadaremno. Ksiądz w żaden sposób nie odniósł się do skandalu, co zdecydowanie nie spodobało się wiernym. Duchowny podczas mszy skupił się wyłącznie na celebrowaniu świąt. Podczas kazania zaznaczył także, że w nadchodzący piątek (5 kwietnia) nie obowiązuje wstrzemięźliwość.