Wybuch gazu pod Zawierciem. Trzy osoby ranne

Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu gazu w piętrowym domu mieszkalnym w Rudnikach pod Zawierciem. Do eksplozji doszło we wtorek, 17 stycznia, kilkanaście lub więcej minut przed godz. 15. Na miejsce wysłano 8 zastępów lokalnych straży pożarnych, do których dołączyła później grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, a po godz. 17 swoje działania rozpoczęła grupa poszukiwawczo-ratownicza z JRG z Jastrzębia-Zdroju. Strażacy ujawnili trzy ranne osoby, z których dwóm udzielono opieki medycznej na miejscu, natomiast trzecia została od razu zabrana do szpitala. - Ta osoba uskarżała się na bóle w okolicach miednicy i kończyn górnych, natomiast nie mam informacji, czy pozostali ranni, którzy doznali m.in. ogólnych potłuczeń, również trafili do placówki - mówi asp. Grzegorz Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

Strażacy przeczesują gruzowisko

Jak dodaje, w czasie wybuchu gazu w Rudnikach w budynku przebywały najprawdopodobniej trzy osoby, choć zamieszkiwało go kilka rodzin. Mimo to strażacy z grupy ratowniczo-poszukiwawczej przeszukują gruzowisko. Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić choćby o wstępnych przyczynach eksplozji.

