W wybuchu życie stracił Szymon L.

Potężna eksplozja uszkodziła budynek. Setka mieszkańców czeka na remont bloku

Eksplozja wstrząsnęła budynkiem przy ul. Darwina w Tychach i spowodowała gigantyczne zniszczenia. 15 osób zostało rannych, a dach nad głową straciło 40 rodzin. Lokatorzy wciąż nie wrócili do swoich mieszkań. W katastrofie zginął Szymon L., to on celowo odkręcił gaz w swoim mieszkaniu. W miejscu tragedii właśnie rozpoczęły się prace naprawcze budynku.