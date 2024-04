Wybuch w bloku

Pan Andrzej relacjonuje dramatyczny Poniedziałek Wielkanocny w Tychach. "Myślałem, że to bomba"

Ciszę świątecznego przedpołudnia przerwał wielki wybuch. W bloku przy Darwina w Tychach (województwo śląskie) doszło do eksplozji. Jedno z mieszkań na parterze przestało istnieć - to właśnie tam doszło do detonacji najprawdopodobniej gazu. Lokator Szymon G. (26 l.) został wyrzucony na skwer pod blokiem. Ciężko rannego zabrało go pogotowie. Kilkunastu innych mieszkańców, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.