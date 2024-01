Wkrótce rusza proces

Mąż kościelnej odpowie za wybuch gazu, ale nie za śmierć swojej rodziny

75-letni Edward D., wkrótce będzie odpowiadać przed sądem za doprowadzenie do wybuchu budynku należącego do parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach. Do wybuchu gazu doszło tam na początku 2023 roku. Po gruzami zginęły kościelna Halina D., i jej córka Elżbieta. Ranne zostały także dzieci wikarego.