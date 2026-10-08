Potężny pożar Biedronki! Cały dach sklepu objęty ogniem, na miejscu ponad 80 ratowników

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-08 7:20

Potężny pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju postawił na nogi wszystkie okoliczne służby ratunkowe. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na cały dach wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy ulicy Niepodległości. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się walka z żywiołem. Wzięło w niej udział 27 zastępów straży pożarnej, liczących ponad 80 funkcjonariuszy.

  • W środę (7 października) wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł groźny pożar sklepu Biedronka przy ul. Niepodległości.
  • Ogień objął cały dach budynku, ale wszyscy pracownicy i klienci bezpiecznie opuścili obiekt, nikt nie został poszkodowany.
  • Na miejscu trwała akcja gaśnicza z udziałem 27 zastępów straży pożarnej.

Jak przebiegała ewakuacja z płonącego marketu Biedronka w Jastrzębiu-Zdroju?

Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania w środę (7 października) o godzinie 20:16. Informacje o pożarze sklepu wielkopowierzchniowego przy ulicy Niepodległości natychmiast zmobilizowały lokalne jednostki ratowniczo-gaśnicze. Kiedy pierwsze wozy strażackie dotarły na miejsce, sytuacja wyglądała niezwykle groźnie. Ogień całkowicie objął dach budynku

Na szczęście ewakuacja sklepu wielkopowierzchniowego przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Wszyscy pracownicy oraz klienci zdołali bezpiecznie opuścić zagrożoną strefę jeszcze przed przyjazdem pierwszych zastępów straży pożarnej. Jak przekazały w oficjalnym komunikacie lokalne służby ratunkowe: „Wszyscy pracownicy oraz klienci bezpiecznie opuścili obiekt przed przybyciem służb – nikt nie został poszkodowany”. Dzięki szybkiej reakcji personelu i opanowaniu, nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu profilaktycznie pojawił się Zespół Ratownictwa Medycznego, jednak na szczęście ratownicy medyczni nie musieli udzielać nikomu pomocy.

Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem Biedronki

Według oficjalnych meldunków służb, sytuacja została opanowana i po godz. 1 w nocy zaczęło się dogaszanie pożaru. Z żywiołem walczyło aż 27 zastępów straży pożarnej, co przekłada się na siłę 83 ratowników bezpośrednio zaangażowanych w tłumienie płomieni. Teren wokół płonącego marketu Biedronka został całkowicie zabezpieczony przez służby tak, by nie miały tam wstępu osoby postronne.

Wozy strażackie i karetka pod płonącym sklepem Biedronka w nocy. O akcji gaśniczej w Jastrzębiu-Zdroju przeczytasz na SE.
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