Potężny wybuch gazu w Rybniku. 79-latka zabrana do szpitala przez śmigłowiec LPR

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-25 13:42

Ogromny huk wstrząsnął we wtorkowe popołudnie mieszkańcami rybnickiej dzielnicy Boguszowice. W jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego doszło do potężnej eksplozji. Jak się okazało, eksplodowała butla z gazem. W wyniku zdarzenia poważnie poszkodowana została 79-letnia kobieta. Śmigłowiec LPR zabrał ją do szpitala.

  • W Rybniku na ulicy Generała Leopolda Okulickiego doszło do wybuchu butli z gazem w budynku mieszkalnym.
  • W wyniku eksplozji ranna została 79-letnia kobieta, którą przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala.
  • Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wybuchu.

Wybuch gazu w Rybniku. Dramatyczna akcja ratunkowa przy ulicy Okulickiego

Do zdarzenia doszło w środę, 24 września, tuż przed godziną 15.00. To właśnie wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku otrzymał zgłoszenie o wybuchu gazu w Rybniku w domu jednorodzinnym. Na miejsce niezwłocznie skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Po dotarciu na ulicę Okulickiego ratownicy potwierdzili, że w budynku doszło do eksplozji butli z gazem propan-butan.

Ich działania skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu ewentualnych zarzewi ognia oraz przeszukaniu gruzowiska. Jak informuje rybnicka policja, w akcji brali udział również funkcjonariusze z komisariatu w Boguszowicach, którzy zabezpieczali teren i organizowali objazdy, aby umożliwić swobodną pracę pozostałym służbom. Siła eksplozji była na tyle duża, że w budynku doszło do poważnych uszkodzeń.

Polecany artykuł:

82-latka bestialsko zamordowana. Jej córka Ewa S. trafiła do aresztu. "Każdy sc…

79-latka poszkodowana w wybuchu. Śledczy badają przyczyny eksplozji

Najbardziej dramatycznym skutkiem eksplozji były obrażenia, jakich doznała 79-latka poszkodowana w wybuchu. Starsza pani została natychmiast objęta opieką medyczną. Z uwagi na jej stan, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna lądowała w pobliżu miejsca zdarzenia, a poszkodowana kobieta została przetransportowana drogą powietrzną do szpitala. 

Na miejscu przez kilka godzin pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratora prowadziła oględziny. Śledczy zabezpieczali ślady i zbierali materiał dowodowy, który ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn zdarzenia.

Wybuch gazu
3 zdjęcia
Super Express Google News
Rozłupał Tomkowi siekierą głowę, posiedzi 25 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH GAZU
ŚLĄSKA POLICJA
EKSPLOZJA