PKP Intercity przekazało najnowszy raport o ruchu kolejowym w związku z powodzią spowodowaną przez niż genueński. Przewoźnik poinformował, że obecnie ruch pociągów wstrzymany jest na 16 odcinkach linii lokalnych. Są też dobre wiadomości. Po jednej dobie od wstrzymania ruchu przejezdna jest już trasa do stacji Chałupki (powiat raciborski). Pociągi kursują do tej stacji z kierunku Raciborza i Wodzisławia Śląskiego.

Główne linie są przejezdne. Ruch pociągów wstrzymany jest na 16 odcinkach linii lokalnych. Sukcesywnie będzie przywracany ruch na liniach kolejowych i przez stacje. Po opadnięciu wody i odsłonięciu torów, dokonywane są oględziny, na podstawie których podejmowane będą dalsze decyzje o naprawie lub wznowieniu ruchu z ograniczeniami prędkości. Służby przystępują do oceny szkód między innymi na stacjach Nędza i Kłodzko Główne. Dziś o godz. 10:30, po jednej dobie od wstrzymania ruchu, umożliwiono przejezdność do stacji Chałupki. Pociągi kursują już do stacji z kierunku Raciborza i Wodzisława Śląskiego. Ruch kolejowy do Chałupek został wstrzymany na skutek intensywnych opadów w niedzielę rano. Obecnie po sprawdzeniu stanu infrastruktury wznowiono jazdę do tej stacji. Do Chałupek dojeżdżają pociągi regionalne. Składy dalekobieżne kończą kursy na stacjach Rybnik, Racibórz bądź Wodzisław Śląski. Wszystkie głównie linie kolejowe w woj. śląskim są przejezdne z wyjątkiem przejść granicznych Chałupki - Bohumin, Zebrzydowice - Petrovice oraz Cieszyn - Czeski Cieszyn. Na stacjach i przystankach wygłaszane są dodatkowe komunikaty o zmianach w komunikacji. Minionej doby (15 września), ze względu na pogodę odnotowano 97 zdarzeń, które spowodowały opóźnienia 452 pociągów pasażerskich na ponad 4000 minut - przekazało PKP Intercity.