Powódź w Bielsku-Białej. Ulice zamieniły się w rzeki. Zalane auta i posesje. "Koszmar"

Wybory do Europarlamentu

Przechodnie mijali leżącego w kałuży krwi mężczyznę. Tylko one mu pomogły

W Bielsku-Białej obfite opady deszczu spowodowały powódź. Sytuacja jest trudna. Strażacy mają ręce pełne pracy. Interweniowali już prawie pół tysiąca razy. Zgłoszenia dotyczą wypompowywania wody zalanych ulic, piwnic i posesji. W całym regionie odnotowano ponad 700 zdarzeń. Strażacy interweniowali również na terenie Kóz, gminy Jasienica i Jaworza.

W sieci można znaleźć mnóstwo zdjęć i filmów dokumentujących skutki ulewy, która przeszła nad miastem. W niektórych miejscach woda sięgała klamek w drzwiach samochodów. Ulice zamienił się w warte potoki. Poniżej znajdziecie filmy z sytuacji w Bielsku-Białej.

Burze i ulewy nad Polską. Dramatyczna powódź błyskawiczna [RELACJA NA ŻYWO]

Bielsk-Biała. Ulewa spowodowała powódź w mieście 4.06.2024

Jak informuje IMGW, miejscami występują opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, punktowo nawalnym, którym towarzyszą także burze. W Bielsku Białej w ciągu godziny spadło 30,1 mm, a w Ustroniu 24,8 mm. - Strefa opadów wraz z burzami przemieszcza się na północny zachód. W ciągu najbliższych 2 godzin prognozowane jest dalsze występowanie lokalnych burz i intensywnych opadów - przekazało IMGW.

Ulewa w Warszawie. Woda zalała drogi, parkingi i torowiska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To będzie niespokojny dzień w Bielsku-Białej. W regionie obowiązuje ostrzeżenie 3. stopnia przed silnymi burzami z deszczem. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad - ostrzega IMGW.

Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne. Obszar: Mała Wisła od zb. Goczałkowice do ujścia Przemszy. "W związku z silnymi opadami deszczu na stacji Czechowice-Bestwina na Białej prognozuje się w najbliższym czasie przekroczenie stanu alarmowego i dalsze wzrosty powyżej stanu umownego" - czytamy w komunikacie IMGW.