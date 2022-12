Co wiadomo o sprawie?

Pożar w Ustroniu. Nie żyje 69-letnia kobieta

W piątek, 16 grudnia w budynku jednorodzinnym przy ul. Lipowej doszło do pożaru. Strażacy dostali informację o silnym zadymieniu. W obiekcie znajdowały się dwa mieszkania. Jedno na parterze, gdzie mieszkała 69-letnia kobieta, a drugie na piętrze, na którym mieszkała czteroosobowa rodzina. Dym wydobywał się z kotłowni znajdującej się w piwnicy. - Strażacy weszli do piwnicy, gdzie stwierdzono pożar. Paliły się węgiel i drzewo. Strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą i poszukiwawczą. W garażu, który przylegał do budynku, odnaleziono nieprzytomną kobietę. Ratownicy przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, lekarz stwierdził zgon 69-letniej kobiety - mówi Michał Pokrzywa, rzecznik KP PSP w Cieszynie. W działaniach brało udział 7 zastępów - łącznie 30 strażaków. Czteroosobowa rodzina ewakuowała się z budynku przed przyjazdem strażaków. Funkcjonariusze przewietrzyli budynek. Okoliczności śmierci 69-latki zbada policja.

