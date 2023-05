Próbowali uprowadzić 14-letnią dziewczynkę. Wtargnęli do mieszkania i kazali "wydać" dziecko

Co za koszmar

Próbowali porwać z domu 14-letnią dziewczynkę

Szokujące sceny rozegrały się 23 maja w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Żeromskiego. Trzech mężczyzn próbowało w targnąć do jednego z mieszkań i uprowadzić dziecko. Na miejsce błyskawicznie wezwano policję. Jak ustalili policjanci, było to trzech Romów, którzy próbowali wejść do mieszkania i grozili 36-letniej matce i 54-letniemu ojcu dziewczyny pozbawieniem życia i kazali "wydać" córkę.

Gdy usłyszeli sygnał zbliżających się radiowozów, uciekli. W momencie zdarzenia 14-latki nie było w domu, była ona wraz z 7-letnią siostrą na pobliskim placu zabaw. Kiedy zobaczyła uciekających z bloku mężczyzn, razem z młodszą siostrą uciekła do mieszkania babci, które znajdowało się kilka bloków dalej.

- Tam policjanci znaleźli obie dziewczynki, które bezpiecznie wróciły pod opiekę rodziców - informuje wodzisławska komenda.

Niedługo po zdarzeniu, na ulicy Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim patrol zauważył opisane przez zgłaszających osoby. Błyskawiczna akcja doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn, którzy tego samego dnia trafili do policyjnego aresztu. Kolejnego dnia 25, 24 i 19-latek, mieszkańcy Siemianowic Śląskich usłyszeli zarzut wspólnego usiłowania pozbawienia wolności małoletniej, a także zarzut kierowania wobec rodziców 14-latki gróźb karalnych pozbawienia życia. Podejrzani nie przyznali się do winy.

W czwartek, 25 maja, decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem. Prokurator zakazał im zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Niedoszłym porywaczom grozi do lat 5 więzienia.

