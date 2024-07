Prokuratura zabrała głos w sprawie Jacka Jaworka. Wszystko jest już jasne

To nie słoneczna Italia, a mała miejscowość w zachodniej Polsce. Turystyczny hit lata zachwyca swoim klimatem

Jak poinformowała w poniedziałek (22 lipca) Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, śledczy nie dysponują jeszcze opinią biegłego z zakresu badań genetycznych, dlatego nadal nie wiadomo, czy znalezione w Dąbrowie Zielonej zwłoki należą do poszukiwanego Jacka Jaworka. Osoba z rodziny Jaworka podczas oględzin ciała także nie była w stanie stwierdzić, czy są to szczątki należące do mordercy ze wsi Borowce.

- 19 lipca 2024 roku w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy przypadkowe osoby ujawniły zwłoki mężczyzny. Prokuratorzy z udziałem techników kryminalistyki przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny zwłok. Na podstawie wstępnych ustaleń stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną zgonu mężczyzny były obrażenia głowy, powstałe w wyniku postrzelenia z broni palnej. W trakcie oględzin zabezpieczono jednostkę broni palnej i amunicję, które zostaną poddane badaniom przez biegłych z zakresu balistyki. Ponadto ze zwłok zostały pobrane próbki materiału biologicznego, celem przeprowadzenia identyfikacyjnych badań DNA. Prokuratura nie dysponuje jeszcze opinią biegłego z zakresu badań genetycznych, która pozwalałaby na ustalenie tożsamości mężczyzny. Czynności identyfikacyjne przeprowadzone z udziałem osoby najbliższej dla poszukiwanego Jacka Jaworka nie pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny - przekazała w oficjalnym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Wiadomo, kiedy odbędzie się sekcja zwłok znalezionych w Dąbrowie Zielonej

- 23 lipca b.r. w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny, celem ustalenia bezpośredniej przyczyny jego zgonu. Jednocześnie od chwili ujawnienia zwłok prowadzone są intensywne czynności procesowe, których celem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, a w szczególności ewentualnego udziału w nim osób trzecich - dodał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Tomasz Ozimek.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.