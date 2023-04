Prowadził samochód po narkotykach. Kierowca wpadł podczas kontroli

Prowadził samochód po narkotykach. Zauważył to dzielnicowy

Dzielnicowy z Łaz w rejonie ulicy Wiejskiej zauważył samochód. Z posiadanych przez policjanta informacji wynikało, że kierujący renault może znajdować się pod działaniem środków odurzających. Samochód został zatrzymany do kontroli. Kierujący nim 38-latek był trzeźwy, jednak jego zachowanie było niepokojące. Przeprowadzone badanie narkotestem potwierdziło, że mężczyzna znajdował się pod działaniem narkotyku. Mieszkaniec Łaz został zatrzymany. W miejscu zamieszkania 38-latka została znaleziona nieznaczna ilość środka odurzającego. Wstępne badania wykazały, że to marihuana. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się przyznał.

Zgodnie z kodeksem karnym kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Na 3 lata pozbawienia wolności może zostać skazana osoba, posiadająca środki odurzające lub substancje psychoaktywne.

