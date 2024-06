i Autor: Shutterstock

Wstrząsające

Przechodnie mijali leżącego w kałuży krwi mężczyznę. Tylko one mu pomogły

Dorośli mijali leżącego zakrwawionego mężczyznę, nikt nie reagował, nikt nie wezwał pomocy, do czasu. 11-letnia Nikola i 13-letnia Marta wiedziały co powinny zrobić i nie wahały się nawet przez moment. To właśnie nastolatki wezwały pomoc.